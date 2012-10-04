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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 08:33 BJT

《台湾报摘》--经济日报10月4日

* 头版头条:

--由于近年物价累计涨幅可能超过3%,财政部评估,明年个人免税额等四大减免额、课税级距与退职所得免税额可望调高,且至少调高2,000台币,估计释出68亿台币减税利益,受惠家庭逾540万户.

* 其他:

--陆委会主委王郁琦昨日指出,将会把大陆学生纳入健保、两岸人民关系条例修正、拓展两岸经贸与文教交流作为上任后优先推动的3项任务,"目前外籍生、侨生，甚至外籍劳工都在全民健保纳保范围内,考量到公平及人道,希望也将陆生纳保."

--金融海啸之后,全球经济重心从欧美移转到亚洲,财政部、金管会联手鼓励银行业积极"南进",继财政部指示公股银行强化亚洲布局后,金管会也积极与多个东南亚国家洽签金融监理合作协议(MOU),帮助业者顺利跨入当地市场.

--全球太阳能多晶矽与矽晶圆龙头保利协鑫(3800.HK)执行总裁舒桦昨日表示,保利协鑫与鸿海(2317.TW)集团旗下富士康在山西大同合资兴建的太阳能电厂案已获官方批准,发电量达310MW(百万瓦),最快第四季重新启动细部讨论.业界估.投资金额上看30亿元人民币(约140亿台币).(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 杨淑祯

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