《台湾报摘》--经济日报10月4日

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，因泰国计划加售国家储备胶
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
* 头版头条:
--由于近年物价累计涨幅可能超过3%,财政部评估,明年个人免税额等四大减免额、课税级距与退职所得免税额可望调高,且至少调高2,000台币,估计释出68亿台币减税利益,受惠家庭逾540万户.
* 其他:
--陆委会主委王郁琦昨日指出,将会把大陆学生纳入健保、两岸人民关系条例修正、拓展两岸经贸与文教交流作为上任后优先推动的3项任务,"目前外籍生、侨生，甚至外籍劳工都在全民健保纳保范围内,考量到公平及人道,希望也将陆生纳保."
--金融海啸之后,全球经济重心从欧美移转到亚洲,财政部、金管会联手鼓励银行业积极"南进",继财政部指示公股银行强化亚洲布局后,金管会也积极与多个东南亚国家洽签金融监理合作协议(MOU),帮助业者顺利跨入当地市场.
--全球太阳能多晶矽与矽晶圆龙头保利协鑫(3800.HK)执行总裁舒桦昨日表示,保利协鑫与鸿海(2317.TW)集团旗下富士康在山西大同合资兴建的太阳能电厂案已获官方批准,发电量达310MW(百万瓦),最快第四季重新启动细部讨论.业界估.投资金额上看30亿元人民币(约140亿台币).(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
路透上海2月16日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 16大机床SCP002 5 2月13日 9个月 6.00% 兴业银行 超短融 触发交叉违约，启动 集团
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：