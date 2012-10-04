《台湾重要政经日程》--10月4日-2013年10月10日

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，因泰国计划加售国家储备胶
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
==================今日重要政经消息====================== 10/4(四) --09:00 立委考察证交所. --15:30 行政院长陈冲与中小企业下午茶叙. --16:30 国库署例行记者会. ==================近期重要政经消息====================== 10/5(五) --8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI),上月为年增3.42%. --12:20 央行标售364天期存单,金额1,000亿台币,8日交割. --16:10 央行公布9月底外汇存底,上月为3,942.26亿美元. --宏达电(2498.TW)公布第三季营收. 10/8(一) --12:20 央行标售五年增额券101/6R,金额300亿台币,12日交割. --16:00 财政部公布9月进出口金额,上月出口同比衰退4.2%,进口同比减7.6%. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. 10/19(五) --16:00 经济部公布9月外销订单年变动率,上月为年减1.50%. 10/22(一) --08:30 主计总处公布9月经季调失业率,上月为4.29%. 10/23(二) --16:00 经济部公布9月工业生产指数,上月为年增1.89%. 10/25(四) --13:30 宏基(2353.TW)公布第三季业绩. --13:30 台积电(2330.TW)公布第三季业绩. --16:10 央行公布9月M2货币总计数年变率,上月为升3.69%. 10/29(一) --12:20 央行标售20年增额券101/7R,金额300亿台币,11月1日交割. --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,30日交割. 11/20(二) --12:20 央行标售30年增额券101/8R,金额300亿台币,23日交割. --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. 11/26(一) --12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割. 11/30(五) --12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割. 12/13(四) --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割. --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年 1/1 (二) --金融市场休市一日. 2/11-2/15 --农历春节假期. 2/23 (六) --补行上班一日,金融市场开市. 2/28 (四) --228纪念日休假,金融市场休市. 4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日. 6/12(三) --端午节休市一日. 9/14(六) --弹性放假补行上班一日. 9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市. 10/10(四) --国庆日休市一日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 高洁如;审校 杨淑祯
路透东京2月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周四下滑，因有消息称泰国计划加售国家储备胶以缓解供应忧虑，泰国主要产胶区最近发生洪灾；上海期胶下跌也加大了卖压。
路透上海2月16日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 16大机床SCP002 5 2月13日 9个月 6.00% 兴业银行 超短融 触发交叉违约，启动 集团
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：