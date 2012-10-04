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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 08:47 BJT

〔表格〕9月29日止当周外资在日本股市连续第二周卖超

路透东京10月4日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资连续第二周卖超日本股票.

外资在9月29日止当周卖超日本股票2,396亿日圆,为5月6-12日以来最大卖超量.财务省并将之前一周从买超590亿日圆修正为卖超1,017亿日圆.

日本投资者在会计年度上半年的最后一周买超外国债券1.5424兆(万亿)日圆,为2010年8月以来最大量.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

9月23-29日 -239.6 +298.0 +34.2

9月16-22日 -101.7r -651.1 +485.8

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

9月23-29日 -0.9 +1542.4 +31.0

9月16-22日 -66.8 -65.9r -34.1r (完)

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--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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