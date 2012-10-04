版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 08:55 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元早盘小跌,关注欧洲央行会议

路透首尔10月4日电---韩国韩元兑美元KRW=周四早盘小跌,因美元走强,此前有数据显示美国企业上个月增聘人数高于预期,提振美国经济正在复苏的希望. 然韩元跌幅不大,因在欧洲央行周四稍晚会议前,投资人对大举押注裹足不前.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐