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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 09:03 BJT

〔全球金市〕金价持稳,投资人观望各大央行动向及美国非农就业数据

路透新加坡10月4日电---金价周四持稳,守住前两日的微小涨幅,因投资人观望全球主要央行会否出台提振经济的计划,此外周五将公布的美国非农就业数据亦是焦点.

0028GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,778.14美元.

美国期金GCcv1在平盘附近游走,报1,780.80美元.

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