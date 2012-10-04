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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 09:22 BJT

〔台湾股市〕盘初下跌,惠普发布财测警讯后电脑类股挫跌

路透台北10月4日电---台湾股市周四开平盘后旋即下跌,电脑及周设类指数.TCPI下跌1.26%,跌幅居前,此前惠普(HPQ.N)警告2013年获利急剧下降.[ID:nSB2031253] 0105GMT时,加权股价指数.TWII跌0.26%至7,664.60点.上交易日收跌0.44%. 电子类指数.TELI跌0.22%,惠普代工厂商广达(2382.TW)及仁宝(2324.TW)分别跌3.35%和4.01%. 金融保险类指数.TFNI则持平.(完) --编译 戴素萍;审校 王兴亚 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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