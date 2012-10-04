《全球主要央行动态》--10月4日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月27日-10月4日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美联储(FED)主席贝南克发表讲话,维护美联储备受争议的购债刺激计划,称美联储采取的行动对支撑疲弱的经济十分必要.贝南克指出,尽管经济异常疲弱迫使美联储在将利率降至接近零水准后寻求非常规工具来刺激经济,但美联储保持价格稳定和充分就业的目标并未改变.他强调,联储决心继续推动经济强劲增长和创造更多就业岗位,并重申联储在9月会议上所作的承诺:即便经济复苏呈现加快迹象,联储也将维持现有的货币刺激政策.[ID:nSB1805908]

芝加哥联储总裁埃文斯表示,美联储对于哪些经济条件将影响其未来决策,应提供更明确指引.埃文斯称,例如,美联储迄未适当描述其对未来通货膨胀的态度.埃文斯并称当前通胀风险"并不太高".[ID:nST0559863]

达拉斯联储总裁费希尔表示,目前"失业潮席卷"美国,经济增长停滞,而通胀却"不是问题",但宽松货币政策不是问题的解决之道.他表示,在税收政策和监管缺乏确定性的情况下,"全球所有货币宽松措施"都不会让企业恢复招聘."用短期方法解决财政悬崖问题只会让人尽可能不作招聘决定,高失业率肆虐的状况将持续,"费希尔说.[ID:nSB1804118]

堪萨斯城联储总裁乔治对美国金融改革提出批评,称改革未能解决金融业低迷问题,并可能在下次危机到来时令情况变得更糟.她在北京发表演讲时,认为多德-弗兰克法案为某些"大到不能倒"的金融机构提供了保护,从而使得华尔街的冒险行为更多,而非更少."我们可以通过允许股东、无担保债权人和银行管理层来承担机构自身的全部亏损,而非增加监管,来更加准确地给予激励."她说.[ID:nSB1802930]

**欧洲**

本周欧洲央行(ECB)政策会议几个月来将首次把重点放在利率上面,以及能否下调利率以便支撑受衰退之累的欧元区经济.官员们对通胀的担忧情绪,先前令市场确信其将不会再度降息.不过随着区内几个成员国有可能陷入长达数年的衰退,进一步刺激的理由已很充分,一些分析师也开始讨论,是不是可以像瑞士央行和日本央行那样,将指标利率降至可以忽略不计甚至是"负"水准.[ID:nSB2031315]

欧洲央行执委亚斯穆森称,银行正在囤积现金而不是放贷,这是政策制定者所面临的一个问题.亚斯穆森指出,在二级市场上购债的目的并非是在欧元区实现一个统一的借款成本.并称如果通胀压力加大,欧洲央行将会毫不犹豫地采取行动.[ID:nSB1803490]

**英国**

英国太阳报引述英国央行货币政策委员费希尔的谈话称,预计第三季国内生产总值(GDP)表现将"非常强劲".太阳报还报导称,费希尔预期未来两到三年英国的通胀率大约会维持在当前的2.5%,不过报导未提供费希尔的完整谈话.英国央行发言人稍后试图根据费希尔这次访谈录音来澄清他的评论,指出费希尔说的是,"事实上我们很难达到2%的通胀率目标,总是会较此略有差距,并试图使其向目标靠拢.因此我们预计,未来两到三年,通胀率将保持在此区间--略高或略低于目标水准".[ID:nSB1802420]

英国央行副总裁塔克称,英国央行的资产购买计划已失去了部分最初的效果,但仍然有效,而出台一个更新的计划并非是刺激增长的"良方"."[ID:nSB1801296]

**日本&韩国**

日本央行公布备受关注的短观调查报告显示,日本制造业对7-9月的业务状况看法比前一季度更加悲观,强化了日本央行对于经济复苏将延后的担忧[ID:nSB1804526].9月大型制造业景气判断指数较三个月前下降2点,至负3,符合市场预估中值.12月大型制造业景气判断指数料仍为负3,显示出制造业者认为未来数月的状况难有好转.服务业景气判断指数持平于6月的正8,高于分析师预估中值的正6.但12月景气判断指数料为正5,暗示他们预计未来形势更为艰难.[ID:nSB1804732]

韩国央行表示,目前正引导货币政策面向提振经济.韩国央行是在给议会的强制性政策报告中作上述表述的,这标志着其重点转向促进经济增长,而不像其上月声明中所强调的,将物价稳定作为政策目标之一. "韩国央行计划以经济增长作为管理货币政策的方向,以令增长速度回到潜力水平,同时确保通胀率稳定在目标区间中部,"该央行在提交给议会的报告中表示.[ID:nSB2028885]

**中国、香港&台湾**

中国央行货币政策委员会委员陈雨露表示,任何降息或降准的决策将取决于海外环境是否恶化.陈雨露表示,中国低估了全球经济放缓的严重程度.他并表示,中国决策者非常担心房地产价格的反弹风险.[ID:nSB1800802]

中国央行副行长刘士余称,中国经济形势总体平稳,经济放缓在宏观调控的预期之内.其在北京出席一会议时表示,中国央行必须在稳增长和控通胀之间取得平衡.[ID:nSB1800450]

**澳洲&新西兰**

澳洲央行决定降息25个基点,至3.25%,为三年来最低.自去年11月至今,已累计降息150个基点.该央行称,明年经济增长前景有一点趋疲,而通胀率可能保持在其目标范围以内.[ID:nSB2028945]澳洲央行指出,全球前景面临的风险仍偏向下行,政策略为宽松是适当的.央行称澳洲的经济成长接近趋势水平,国际形势发展削弱了未来一年的增长前景,中国短期经济增长的不确定性加大.澳洲央行称澳元汇率仍高于预期,贸易条件可能进一步下降,但或仍将保持在历史较高水平.央行并称,资源投资可能在明年达到顶峰.[ID:nSB2028713](完)