〔台湾债市〕公债RP利率持稳,月初找券需求升温

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透台北10月4日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持平.近两日证券商在公债次级市场买超,调度需求较大,惟月初资金宽松,投信、银行与寿险找券需求也增加,令RP利率持稳在既有水准.
一大型证券商交易员表示,资金宽松,可能与寿险在银行定存到期未续,以及投信有新基金成立等因素有关,感觉投信找券需求明显.
另一证券商交易员则称,月初资金明显回流,银行、寿险以及投信都在找券,利率较高的公司债RP,成交利率有些微下调1个基点,至于公债RP利率则持稳.
"照这样宽松下去,公债RP应该有机会往0.72%靠."他说.
根据柜台买卖中心统计,证券商连续两日买超10年券101/9,金额共29.5亿台币.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.
本周无紧缩因子,下周紧缩因子则有周一(8日)1,000亿台币364天期存单交割、周五(12日)300亿台币101/6R公债交割.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。