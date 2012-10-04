〔台湾债市〕公债RP利率持稳,月初找券需求升温

路透台北10月4日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持平.近两日证券商在公债次级市场买超,调度需求较大,惟月初资金宽松,投信、银行与寿险找券需求也增加,令RP利率持稳在既有水准.

一大型证券商交易员表示,资金宽松,可能与寿险在银行定存到期未续,以及投信有新基金成立等因素有关,感觉投信找券需求明显.

另一证券商交易员则称,月初资金明显回流,银行、寿险以及投信都在找券,利率较高的公司债RP,成交利率有些微下调1个基点,至于公债RP利率则持稳.

"照这样宽松下去,公债RP应该有机会往0.72%靠."他说.

根据柜台买卖中心统计,证券商连续两日买超10年券101/9,金额共29.5亿台币.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.

本周无紧缩因子,下周紧缩因子则有周一(8日)1,000亿台币364天期存单交割、周五(12日)300亿台币101/6R公债交割.(完)