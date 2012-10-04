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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 10:33 BJT

〔金属期市〕期铜下跌,因经济成长疑虑挥之不去

路透新加坡10月4日电---期铜周四下滑,欧洲经济前景恶化及中国经济放缓疑虑带来压力,不过有迹象显示美国经济复苏生根发芽,料将抑制跌势.

如今交易商关注欧洲央行会议,以及周五美国公布重要的非农就业报告,以研判市场方向.本周中国一周长假,交投因而淡静.

0211GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌0.33%,报每吨8,262.25美元.上交易日下跌近0.5%,中止连四日升势.

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