〔澳新汇市〕澳元兑美元受疲弱零售销售数据所累而下跌,新西兰元小升

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透惠灵顿/悉尼10月4日电---澳元周四全线下跌,兑美元在一个月低位附近徘徊,零售销售数据不佳令进一步降息的可能性升高.新西兰元兑美元则小升.
澳元兑美元AUD=D4跌至1.0182美元,为9月6日以来最低.此前公布的8月澳洲零售销售小升0.2%,市场预估为升0.4%.[ID:nSB2031227]
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。