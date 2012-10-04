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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 10:47 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑美元受疲弱零售销售数据所累而下跌,新西兰元小升

路透惠灵顿/悉尼10月4日电---澳元周四全线下跌,兑美元在一个月低位附近徘徊,零售销售数据不佳令进一步降息的可能性升高.新西兰元兑美元则小升.

澳元兑美元AUD=D4跌至1.0182美元,为9月6日以来最低.此前公布的8月澳洲零售销售小升0.2%,市场预估为升0.4%.[ID:nSB2031227]

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