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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 10:52 BJT

〔日本债市〕公债价格下跌,10年券标售在即

路透东京10月4日电---日本政府公债周四小跌,指标收益率(殖利率)脱离本周稍早触及的八周低位,因投资人卖出以在其投资组合中留出空间,才能在10年券标售时能够买进.

财务省续发2.3兆(万亿)日圆(293亿美元)的10年券,票面利率为0.80%,和前三次标售相同.

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