〔台湾汇市〕台币量缩微幅收高,欧美主要事件前市场呈壁上观

* 午后欧元偏强带动出口商美元卖盘

* 29.300上下美元卖压仍沉重

* 明日主交投区间暂估29.25-29.32

路透台北10月4日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘微幅走高.午后欧元及亚币反转走强,带动台币尾随区域货币趋势偏强反应,出口商亦进场抛汇.但今明两天的欧美事件及数据繁多,在相关消息释出前,场中谨慎情绪限制台币升幅.

汇银人士表示,在今、明两天密集的欧美事件及数据出炉前,外资在汇市乃是谨慎调整部位,没有大动作,汇出、汇入都有.但出口商因其结算需求及场中调度的限制,不再集中于月底抛汇,尽管时序仍在月初,午后欧元及亚币走强依旧触发了出口商的美元卖盘.

"看起来亚币还是难逃升值的命运...钱还是太多."一外资银行交易员说.

交易员指出,全球资金始终没有放弃新兴市场,在寻求资金出口时,亚洲国家相对其他地区仍有较佳的投报率,也令亚币虽然没有大涨,但也无法回跌.

另一本地交易员指出,明日台币走势将取决于隔夜国际美元的表现,虽然欧元转强,但台币并非亦步亦趋,仍囿于一个月来的大区间.且场中观望情绪令成交量低迷,须待市场消化今明两天的消息,才能决定下一阶段走势.

台股.TWII今日于平盘附近游走,收盘微幅走跌0.03%报7,682.34点,外资及陆资连续六个交易日买超,但买超金额不大,今日只有11.4亿台币,累计买超则达166.75亿.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场盘中静淡,同样缺乏交投方向,美元/台币一周及一个月期换汇点较上日没有明显变化.

新兴亚洲货币周四小幅上扬,因澳元反弹促发了空头回补.不过许多投资者对欧洲央行和日本央行政策会议,以及美国关键数据发布前新近押注有所迟疑.[EMRG/SGCN]

今日稍晚欧洲央行将公布利率决定,美国联邦公开市场委员会(FOMC)也将公布9月中旬的会议记录,明日则有日本央行货币政策决定及美国公布9月非农就业资料,这也是美联储推出QE3(第三轮货币宽松)之后的第一个非农就业报告.

欧洲央行周四会议料将维持利率不变,提供时间以等待取得更多欧元区经济情况的新资讯,以及西班牙开口求援.

台湾本地则将于周五由主计总处发布9月消费者物价指数(CPI).上月年增率为3.42%.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.388 29.405 29.290-29.405 29.405 5.19 7.49

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.293 29.312 29.290-29.340 29.310 2.91 2.79

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.005/0.005

美元/台币六个月期 -0.150/-0.120 -0.150/-0.130

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