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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 14:16 BJT

〔日本股市〕日经指数收高终止四日连跌走势,受美国选情发展影响

路透东京10月4日电---日本股市日经指数周四终止四日连跌走势,此前美国共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)在与现任总统奥巴马的辩论似乎占得优势.

"有一派人对于哪位候选人比较有利市场持有特定的看法,尤其是对美元...这可能就是对总统大选辩论的直觉反应,"一欧系券商的交易员称.

日经指数.N225收高0.9%至8,824.59点,美国股市标准普尔指数期货ESc1上涨0.4%.

东证股价指数.TOPX收高1.1%至735.38点.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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