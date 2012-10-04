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债券 | 2012年 10月 4日 星期四 14:19 BJT

〔欧元债市〕德债期货变动不大,静待西班牙标债和欧洲央行会议

路透伦敦10月4日电---德国公债期货周四几无变动,稍后的西班牙公债标售料测试市场给予该国政府求援的压力,而欧洲央行在今日的政策会议中料宣布维持利率不变.

西班牙计画标售30-40亿欧元的两年期、三年期和五年期公债.西班牙债券持有人希望见到该国寻求援助,为欧洲央行买进该国债券铺路.

债市近日在窄幅区间内交投,投资人等待关于西班牙寻求援助时点的更多线索.

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