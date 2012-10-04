台湾已公布经济指标--2012/10/5

《路透晚报》--2月16日日间新闻摘要（中港台）
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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工业生产(y/y) 8月 +1.89% +0.13%r 10/23 --
季调失业率 8月 4.29% 4.25% 10/22 --
*消费者物价指数(CPI)(y/y)8月 +3.42% +2.46% 10/5 +2.80%
外汇存底(亿美元) 8月底 3,942.26 3,911.08 10/5 --
*商品出口(y/y) 8月 -4.2% -11.6% 10/8 +3.60%
*商品进口(y/y) 8月 -7.6% -3.2% 10/8 +0.33%
M2货币总计数(y/y) 8月 +3.69% +3.80% 10/25 --
外销订单(y/y) 8月 -1.50% -4.40% 10/19 --
经常帐盈余(亿美元) 第二季 +100.0 +109.6-r 11/20 --
国际收支(亿美元) 第二季 +31.1 +50.9 11/20 --
国内生产总值(GDP) 第二季 -0.18%-p +0.40%-r -- --
重贴现率(%) 9月20日 1.875% 1.875% -- --
注: a-概估值; p-初值; r-经修正. (完)
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--记者 高洁如;审校 杨淑祯
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透东京2月16日 - 三井住友银行(SMBC)总裁国部毅周四表示，三井住友将尽可能支持东芝。三井住友银行是东芝的主要债权银行之一。
* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾