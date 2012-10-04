〔台湾债市〕101/9殖利率开低收高,近历史低档引发卖压

路透台北10月4日电---台湾10年券101/9殖利率周四收高,盘初一度因股市下跌而向1.125%前低测试,惟逢低见短多出货,再加上股市收敛跌幅,令殖利率也自低点弹升,终场反而收高1个基点.

交易商认为,今日101/9殖利率虽一度走低,但毕竟已来到历史低点附近,在景气已有自低点缓慢好转迹象,且欧美未有进一步利空传出的环境下,似无再创新低的理由.不过市场充沛的资金,还是会让殖利率停留在低档.由于五年增额券101/6R将在周一标售,预料明日交易商将以观望为主,101/9殖利率区间看在1.135-1.155%.

"这波就是玩筹码战,昨天有不少人在1.15%放空被轧,但来到历史低点,短多有人先跑."一证券商交易主管说.

另一证券商交易员则称,虽然今日101/9殖利率先跌后弹,但也不代表就此由多翻空,毕竟短线景气虽有改善迹象,但仍难脱离谷底,且资金宽松环境不变,交易商对债市偏多的态度还不会改变.

台湾股市周四近收平盘,加权股价指数.TWII收跌2.29点,报7,682.34点.盘中指数一度低见至7,621.38点.

101/9殖利率盘初一度跌破1.30%,续创下10年期公债殖利率TW10YT=OTC两个月以来盘中低位.10年期公债殖利率盘中及收盘前低皆为7月26日的1.125%及1.1275%,也同为历史盘中及收盘低位.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +1.00 1.1440 *1.1290-1.1440 230.00

5 101/6R A01106R=TWO +1.20 0.8800 0.8740-0.8800 6.50

下周一央行就要标售101/6R,不过该券在发行前交易期间的交易清淡,累积未平仓的空单金额还不到20亿台币.交易商称,这显示市场认为标售结果的不确定性高,因此多空的参与意愿都偏低.

一证券交易员表示,昨日高雄市政府五年零息债得标利率虽然不算高,但发行量却快要接近上限,这显示出银行等实质买盘的资金相当充裕,若以此推断101/6R的标售,利率要标高的机会很低.

"虽说五年券殖利率已快与央行30天期存单利率相近,但行库为消化资金还是会去拿."他说.

另一证券商交易员也判断,虽然买盘嫌101/6R殖利率太低不愿追,但要标高于0.90%也不容易.

路透昨日引述高雄市政府财政局官员说法称,五年期零息债得标利率为1.02%,发行额度则由原预估的100亿台币增加至约125亿,逼近130亿的发债上限.[ID:nST0560177]

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1440

5 101/6 A01106=TWO 0.8788

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)