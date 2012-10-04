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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 14:43 BJT

〔澳洲股市〕续创14个月最高收位,银行股涨势抵销矿业股颓势

路透悉尼10月4日电---澳洲股市周四续涨,触及14个月高位,银行股涨势抵销矿业股跌势.

投资人仍乐观预期会进一步降息,因此前的数据显示,澳洲8月零售销售表现疲弱.

澳洲8月零售销售仅微幅增长,因家用品和服饰销售疲弱,更加支撑了进一步降息的理由.[ID:nSB2031227]

主要银行股延续本周降息后的涨势,Westpac Banking Corp(WBC.AX)领涨,跳升1.6%.

澳股指标S&P/ASX 200指数收高0.3%,或13.8点至4,452.4点,为2011年8月1日以来最高收位.(完)

--编译 王冠中;审校 张若琪

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