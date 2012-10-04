〔澳洲股市〕续创14个月最高收位,银行股涨势抵销矿业股颓势

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透悉尼10月4日电---澳洲股市周四续涨,触及14个月高位,银行股涨势抵销矿业股跌势.
投资人仍乐观预期会进一步降息,因此前的数据显示,澳洲8月零售销售表现疲弱.
澳洲8月零售销售仅微幅增长,因家用品和服饰销售疲弱,更加支撑了进一步降息的理由.[ID:nSB2031227]
主要银行股延续本周降息后的涨势,Westpac Banking Corp(WBC.AX)领涨,跳升1.6%.
澳股指标S&P/ASX 200指数收高0.3%,或13.8点至4,452.4点,为2011年8月1日以来最高收位.(完)
--编译 王冠中;审校 张若琪
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路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。