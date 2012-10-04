《汇市简讯》英镑/美元守住23.6%费波纳奇回档位,英国央行料按兵不动

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
0633GMT
* 纽约汇市午后英镑/美元在1.6064上方获得支撑,该处是1.5269到1.6310涨势的23.6%回档位
* 之后触及1.6106高位.更上方阻力在1.6125及1.6140
* 英国央行料将维持货币政策不变,1100GMT公布决议
* 0830GMT公布英国9月Halifax房价数据.预估持平,8月时为下降0.4%
* 美联储9月12-13日会议记录将在1800GMT公布.该次会议推出QE3.(完)
--编译 蔡美珍;审校 于春红
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路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透2月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓较周二增加0.32% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,120,608.9 2月15日 27,034,888.4 2月14日 85,720.5 +0.32% iShares 334,713,128.2 2月15日 334,713,128.2 2月14日 0.0 0.00% (完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。