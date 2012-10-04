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市场报道 | 2012年 10月 4日 星期四 14:48 BJT

《汇市简讯》英镑/美元守住23.6%费波纳奇回档位,英国央行料按兵不动

0633GMT

* 纽约汇市午后英镑/美元在1.6064上方获得支撑,该处是1.5269到1.6310涨势的23.6%回档位

* 之后触及1.6106高位.更上方阻力在1.6125及1.6140

* 英国央行料将维持货币政策不变,1100GMT公布决议

* 0830GMT公布英国9月Halifax房价数据.预估持平,8月时为下降0.4%

* 美联储9月12-13日会议记录将在1800GMT公布.该次会议推出QE3.(完)

--编译 蔡美珍;审校 于春红

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