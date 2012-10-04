版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 15:08 BJT

〔澳新汇市〕澳元兑美元受股市涨势支撑脱离低点,新西兰元亦小涨

路透惠灵顿/悉尼10月4日电---澳元兑美元周四脱离一个月低点,受股市涨势和部位调整之助,新西兰元亦小幅走升.

澳元兑美元AUD=D4最新报1.0226,高于盘初的1.0200。交易商称,宏观基金在1.0200下方的买盘迫使部分空头回补出笼.

美国股市标准普尔指数期货SPc1上涨0.5%,亦协助支撑澳元.

澳元兑美元盘中曾跌至1.0182,为9月6日以来最低水准,因数据显示澳洲8月零售销售仅成长0.2%,低于市场预估的成长0.4%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐