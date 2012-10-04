〔台湾货币市场〕10月5日及本提存期资金预期变化一览表

《路透晚报》--2月16日日间新闻摘要（中港台）
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透台北10月5日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3,405.5亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆(万亿)3,564.95亿台币:
10/06 544.00亿
10/07 2,030.00亿
10/08 227.00亿
10/09 1,144.50亿
10/10 2,895.00亿
10/11 1,026.00亿
10/12 3,714.00亿
10/13 657.00亿
10/14 3,686.50亿
10/15 241.50亿
10/16 176.50亿
10/17 3,497.00亿
10/18 498.00亿
10/19 3,421.00亿
10/20 462.65亿
10/21 2,466.00亿
10/22 167.00亿
10/23 162.50亿
10/24 2,778.50亿
10/25 372.00亿
10/26 3,142.00亿
10/27 442.00亿
10/29 138.00亿
10/31 4,123.00亿
11/01 360.50亿
*11/02 2,500.30亿
--公债还本付息331.92280875亿台币:
10/15 89甲4期13息 24.5亿
10/19 90甲7期11息 17.5亿
10/19 96乙1期本金 282.507亿
10/19 96乙1期5息 7.41580875亿
--国库券到期250亿台币:
10/31 财101-2 250亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--10/08: 1,000亿台币364天期存单发行,10月5日标售.
--10/12: 101/6R期五年期增额公债发行,金额为300亿台币,10月8日标售.
--10/30: 财101-7期182天期国库券发行,金额为300亿台币,10月29日标售.
--11/01: 101/7R期20年期增额公债发行,金额为300亿台币,10月29日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:* 表示更新.(完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
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中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
路透东京2月16日 - 三井住友银行(SMBC)总裁国部毅周四表示，三井住友将尽可能支持东芝。三井住友银行是东芝的主要债权银行之一。
* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾