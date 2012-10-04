〔日本股市〕终止四日连跌走势收高,受美国选情发展影响(更新版)

(新增细节)

* 日圆走软,推升丰田汽车、本田汽车和日产汽车等个股

* 佳能、日本电产挫跌,受惠普的获利警讯影响

路透东京10月4日电---日本股市日经指数周四终止四日连跌走势,此前美国共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)在与现任总统奥巴马的辩论似乎占得优势.

"有一派人对于哪位候选人比较有利市场持有特定的看法,尤其是对美元...这可能就是对总统大选辩论的直觉反应,"一欧系券商的交易员称.

CNN/ORC民调显示,67%的注册选民认为罗姆尼赢了在丹佛大学的这场辩论,25%认为奥巴马居上风.

日经指数.N225收高0.9%至8,824.59点,但面临75日移动平均8,871.78点的阻力.美国股市标准普尔指数期货ESc1上涨0.4%.

"主要受到汇率影响.我们的汇市部门称,有部分宏观基金在辩论后开始买进风险货币...所以谁晓得呢,"一美系银行的资深交易员称."我认为市场只是在寻找进一步上涨的理由."

日圆走软,兑美元报78.60日圆,稍早曾触及两周低点78.72.这使得日本出口商的魅力升高.丰田汽车(7203.T)上涨3%,日产汽车(7201.T)涨5.1%,本田汽车(7267.T)涨3.1%.