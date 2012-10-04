〔日本股市〕终止四日连跌走势收高,受美国选情发展影响(更新版)

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
(新增细节)
* 日圆走软,推升丰田汽车、本田汽车和日产汽车等个股
* 佳能、日本电产挫跌,受惠普的获利警讯影响
路透东京10月4日电---日本股市日经指数周四终止四日连跌走势,此前美国共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)在与现任总统奥巴马的辩论似乎占得优势.
"有一派人对于哪位候选人比较有利市场持有特定的看法,尤其是对美元...这可能就是对总统大选辩论的直觉反应,"一欧系券商的交易员称.
CNN/ORC民调显示,67%的注册选民认为罗姆尼赢了在丹佛大学的这场辩论,25%认为奥巴马居上风.
日经指数.N225收高0.9%至8,824.59点,但面临75日移动平均8,871.78点的阻力.美国股市标准普尔指数期货ESc1上涨0.4%.
"主要受到汇率影响.我们的汇市部门称,有部分宏观基金在辩论后开始买进风险货币...所以谁晓得呢,"一美系银行的资深交易员称."我认为市场只是在寻找进一步上涨的理由."
日圆走软,兑美元报78.60日圆,稍早曾触及两周低点78.72.这使得日本出口商的魅力升高.丰田汽车(7203.T)上涨3%,日产汽车(7201.T)涨5.1%,本田汽车(7267.T)涨3.1%.
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。