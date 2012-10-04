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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 15:33 BJT

《汇市简讯》英镑/美元传言在1.6130有卖盘,Halifax房价数据疲软

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* 据传在1.6130有卖盘,周三在1.6130之前有来自多国卖盘

* 据传在周三高点1.6140以及1.6150及1.6160有更大卖压

* 在周三低点1.6067之前有买盘,1.6065为9月12日低点

* 英国抵押贷款机构Halifax周四公布,9月房价较前月下跌0.4%,市场预估维持平,而这与Nationwide数据相呼应.(完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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