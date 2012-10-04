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亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 15:35 BJT

〔日本债市〕公债价格持稳,10年券标售需求不俗

路透东京10月4日电---日本政府公债周四持稳,因10年期公债标售需求坚稳,盖过了股市走强的影响.

日本财务省标售2.3兆(万亿)日圆(293亿美元)10年期公债增额发行,票面利率0.8%,和前三次标售相同.

财务省售出了2.11兆日圆,最低得标价格为100.28,利率为0.769%,投标倍数由上次标售的2.84倍升至3.4倍.平均价格和最低得标价格之差略为扩大至0.02,前次标售为0.01.

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