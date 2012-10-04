〔欧洲央行〕10月会议料维持利率不变,观望经济情势及西班牙动向

路透斯洛文尼亚10月4日电---欧洲央行周四会议料将维持利率不变,提供时间以等待取得更多欧元区经济情况的新资讯,以及西班牙开口求援.

若西班牙要求其他欧元区成员国提供纾困,欧洲央行将可依据新计划开始购买政府公债.这项计划的目标是降低融资成本及化解欧债危机.

欧洲央行的主要再融资利率已经处于纪录低位0.75%,分析师预计,在新买债计划开始之前,央行不会再降息.

经济数据报告也没有明显支持降息.虽然数据透露出欧元区经济在第三季重回衰退,但通货膨胀仍居高位.

路透调查访问73位经济分析师,多数预测周四会议维持不变.

"我们并不预期央行管理委员会在这次会议降息.我们认为只调降主要再融资利率将是象征意义居多,"苏格兰皇家银行经济分析师Richard Barwell在一篇报告中称.

欧洲央行会议将在0700GMT召开.利率决议预定1145GMT公布,总裁德拉吉记者会在1230GMT.

但路透调查中占微弱多数的分析师预测年底前欧洲央行将把再融资利率降至0.5%,因此分析师将密切注意德拉吉是否会透露任何线索.

这也会引发调降存款利率的疑问.目前存款利率为零,若调降将进入负值水准.(完)