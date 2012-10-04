〔台湾货币市场〕提存期伊始市场安静,短率纹风不动

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月16日
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
* 新提存期首日,市场平静
* 外商银资金仍多
记者 高洁如
路透台北10月4日电---台湾银行间短率周四大致平稳.提存期伊始,市场平静无波,市场资金仍好调度,短率纹风不动.
市场调度人士指出,外商银行资金仍然相当宽裕,供给市场需要.而由于央行明日将标售一年期存单,因此冲销市场资金的动作并未很积极,以让游资偏多.
"今天外面的钱比较好借,要续都续得到,"一位外商银行交易员表示.
本地时间16:02银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.388%,上日在0.390%;区间落在0.295-0.55%,上日在0.295-0.53%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.57%,上日在0.388-0.58%.
**票量不多**
短票方面,交易员指出,由于票量又回复到偏少局面,因此与银行间成交的金额并不高,少数大型银行坚持利率仍然能买到少量的短票利率在0.82%.
此外,票券商也表示,虽然明天是周五,一般是每周发票的高峰,但是由于目前是月初,企业多在上一季底时借款,但到月初就还款,因此明天的票量还是相当的少.估计利率应能持平在低位不变.
银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%;上日在0.80-0.82%.
台湾央行周四存单到期为502亿,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]周五到期金额为3,405.5亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周三超额准备为526亿台币;累计超额准备为3,682亿台币,加计前期1%的超额准备为4,644亿台币.
**公债RP利率持平**
公债10天期附买回(RP)利率持平.近两日证券商在公债次级市场买超,调度需求较大,惟月初资金宽松,投信、银行与寿险找券需求也增加,令RP利率持稳在既有水准.
一大型证券商交易员表示,资金宽松,可能与寿险在银行定存到期未续,以及投信有新基金成立等因素有关,感觉投信找券需求明显.
另一证券商交易员则称,月初资金明显回流,银行、寿险以及投信都在找券,利率较高的公司债RP,成交利率有些微下调1个基点,至于公债RP利率则持稳.
"照这样宽松下去,公债RP应该有机会往0.72%靠."他说.
根据柜台买卖中心统计,证券商连续两日买超10年券101/9,金额共29.5亿台币.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.
本周无紧缩因子,下周紧缩因子则有周一(8日)1,000亿台币364天期存单交割、周五(12日)300亿台币101/6R公债交割.(完)
--审校 杨淑祯
路透香港2月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 4.5-5.5 0.9-1.1 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。