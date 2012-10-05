〔台湾央行〕364天期存单标售加权平均得标利率0.805%,略低于预期

中国金融：银监会正制定打击逃废债通知，多部委将联手建立打逃机制--报载
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透台北10月5日电---台湾央行周五宣布,1,000亿台币的364天期存单加权平均得标利率在0.805%,略低于市场预期的0.81-0.83%区间,较上期的0.829%跌2.4基点,较央行30天期存单0.87%亦跌了6.5基点.
美国新一轮的宽松举措之后,台湾央行9月的理监事会维持利率不变,但也表示将维持市场资金"适度宽松".今年8月的一年期存单标售是继2010年11月初以来首次跌破央行的30天期存单利率--0.87%.
央行364天期存单加权得标利率前低在2011年1月7日,为0.7990%,当时央行30天期存单利率为0.74%.
根据路透周四访查六家金融机构,各家预估本次加权平均得标利率将落在0.81-0.83%.[ID:nST0561161]
央行表示,此次投标总金额为3,471.15亿台币,投标倍数为3.47倍.
央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单.央行表示,发行存单收回资金之效果,等同调高存款准备率,其总余额1兆(万亿)2,000亿台币,效果相当于调升存款准备率4.5个百分点.(完)
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--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
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