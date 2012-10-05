〔台湾央行〕364天期存单标售加权平均得标利率0.805%,略低于预期

路透台北10月5日电---台湾央行周五宣布,1,000亿台币的364天期存单加权平均得标利率在0.805%,略低于市场预期的0.81-0.83%区间,较上期的0.829%跌2.4基点,较央行30天期存单0.87%亦跌了6.5基点.

美国新一轮的宽松举措之后,台湾央行9月的理监事会维持利率不变,但也表示将维持市场资金"适度宽松".今年8月的一年期存单标售是继2010年11月初以来首次跌破央行的30天期存单利率--0.87%.

央行364天期存单加权得标利率前低在2011年1月7日,为0.7990%,当时央行30天期存单利率为0.74%.

根据路透周四访查六家金融机构,各家预估本次加权平均得标利率将落在0.81-0.83%.[ID:nST0561161]

央行表示,此次投标总金额为3,471.15亿台币,投标倍数为3.47倍.

央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单.央行表示,发行存单收回资金之效果,等同调高存款准备率,其总余额1兆(万亿)2,000亿台币,效果相当于调升存款准备率4.5个百分点.(完)

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