〔路透调查〕台湾9月出口料恢复正成长,CPI年增率料降至2.8%

* 预估中值显示9月出口料较上年同期成长3.6%(8月下滑4.2%)

* 预估中值显示9月进口料较上年同期成长0.33%(8月下滑7.6%)

* 预估中值显示9月顺差料为23.45亿美元(8月顺差33.1亿美元)

* 预估中值显示9月CPI年增率料为2.8%(8月年增率3.42%)

* CPI公布时间10月5日0030GMT

* 贸易收支公布时间10月8日0800GMT

路透台北10月4日电---台湾出口金额继连续六个月出现衰退后,9月料将首次出现成长,因受到年底购物旺季之前的新电子产品需求提振.

路透调查11位经济分析师的结果显示,9月出口料较上年同期成长3.6%,8月时为下滑4.2%.

调查结果呼应台湾央行及财政部的看法.央行认为9月初出口强劲,财政部则表示,因基期效应影响,9月份出口金额可望回复正成长.

但成长幅度将持续疲软,多项前瞻指标显示展望保守.台湾8月外销订单为连续第六个月衰退[ID:nST0554545],最新采购经理人指数(PMI)调查显示,台湾9月外销订单再度下跌.

路透调查显示,台湾9月进口仅微幅成长,反映原油及部分原物料价格下跌,但也是因为厂商不愿在市场不明朗之际买进材料及设备.

**通货膨胀放缓**

台湾通货膨胀率可望由近期高点回落,但仍将高于央行的理想水准2%.

调查预估中值显示,9月通膨率为2.8%,低于8月的3.42%.

台湾央行在9月会议时警告将密切注意通货膨胀,并称利率是要看未来的物价趋势.央行9月第五度维持重贴现率在1.875%不变.[ID:nST0555271]

但分析师预期今年通膨率将进一步下滑,因农作产量稳定、美国联邦储备理事会(FED,美联储)第三轮量化宽松的影响仍不大,且台湾政府延缓电价调涨.

这可能表示央行下次在12月会议将维持利率不变,但若外部需求情况进一步恶化,通膨大幅下滑将为央行提供应对空间.(完)