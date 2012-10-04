〔台湾债市〕指标公债持券集中度变化表

《路透晚报》--2月16日日间新闻摘要（中港台）

中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。