《即时观点3》台湾9月CPI年增率高于预期,全年保"2%"有难度

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
路透台北10月5日电---台湾主计总处周五公布,9月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.96%,高于路透调查的成长2.8%.主要因受天候影响,且去年比较基期偏低,致蔬果价格涨幅显着.
9月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌2.19%.
以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:
9月 8月
CPI(较上年同期) +2.96 +3.42
路透调查(较上年同期) +2.8 --
CPI(较上月,经季节调整) +0.23 +0.4
核心CPI(较上年同期) +0.93 +0.95
WPI(较上年同期) -2.19 -0.94
注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.
参看相关图表,请点选(link.reuters.com/sas86s)
**市场评论**
--渣打银行经济学家 符铭财:
9月生活物价走高是因为较高的油价所致,而这个情况将延续到整个下半年.今年8月CPI已走高至3.42%,看起来通膨到明年第二季之前,还会一直在2%以上.
除非经济表现有显着的改善,否则央行应该会维持利率政策不变,因为出口表现并不好.
--大众银行分析师 陈森林:
9月CPI比预期高一些,除比较基期等因素外,物价也在反应水电价格的上涨.不过今年CPI还是会在2%以下,惟明年CPI因为电价调涨递延以及调降进口货品关税等短期措施影响,到时可能还会超过主计处原预估的1.08%目标,将会达到1.3%以上.预计央行年底还是不会有动作,但明年若景气还是无法恢复,利率就会调降.
--兆丰国际证券分析师 李志安:
9月CPI的数据还是偏高,可见菜价回降未产生预期的效果,可能是水果价格上涨抵销了菜价回跌.此外,QE3的效果令国际物价仍然偏高,加上油电双涨的效应还在延续,这样看起来,10月CPI可能还在2.5%左右,降幅可能不是很大,要到11月才可能比较缓和.
这样看起来,除非11-12月的CPI降幅够大,否则全年CPI要控制在2%以下机率降低,应会超2%一点点.而物价要回到2%以下,恐怕要等到过完农历年了.
**市场反应**
--台币兑美元TWD=TP周四收盘微升1.7分至29.388台币.
--台股加权股价指数.TWII周四收低0.03%,报7,682.34点.
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾行政院主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行9月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续五次维持利率不变.
--主计总处最新的预测2012年全年经济成长率为1.66%,CPI年成长率为1.93%.(完)
参看台湾消费者物价指数新闻,请点选[TW/CPICN]
参看台湾进出口数据新闻,请点选[TW/TRDCN]
参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI-CMN]
--记者 台北记者组; 审校 杨淑祯
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