版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 4日 星期四 17:56 BJT

〔表格〕外资及陆资9月净汇入4.06亿美元,连续第二个月净汇入

路透台北10月4日电---台湾金融监督管理委员会周四新闻稿显示,外资及陆资于9月净汇入4.06亿美元,为连续第二个月净汇入.今年至9月底为止,累计净汇入23.97亿美元.

以下为今年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录(单位为亿美元)

月份 金额

9月 +4.06

8月 +18.39

7月 -27.93

6月 -3.45

5月 -32.95

4月 -2.91

3月 +29.18

2月 +9.37

1月 +30.21

--------------------------

今年累计 +23.97

参看台湾汇市相关新闻,请点选[TW-FRX-CMN]

--记者 林妙容;审校 董永年

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐