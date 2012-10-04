〔伦敦美债〕公债收益率呈现区间波动,投资人静待美国就业报告

路透伦敦10月4日电---美国公债收益率(殖利率)周四在欧洲市场小幅上扬,但仍在近期区间内交投,投资人观望周五的美国非农就业人口数据,一窥美国劳动市场的体质.

10年期美债收益率US10YT=RR升1个基点至1.63%,而30年期公债收益率US30YT=RR升1.3个基点至2.83%.