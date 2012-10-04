〔伦敦美债〕公债收益率呈现区间波动,投资人静待美国就业报告

《中国新债预测》30年期新发国债中标利率预测均值3.85%，低于二级
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
路透伦敦10月4日电---美国公债收益率(殖利率)周四在欧洲市场小幅上扬,但仍在近期区间内交投,投资人观望周五的美国非农就业人口数据,一窥美国劳动市场的体质.
10年期美债收益率US10YT=RR升1个基点至1.63%,而30年期公债收益率US30YT=RR升1.3个基点至2.83%.
路透调查预估显示,美国9月非农就业岗位料增加11.3万个,高于8月的增加9.6万个,失业率则料由8.1%升至8.2%.
路透北京2月16日 - 中国财政部周五将招标新发行30年期国债。路透调查显示，今日现券市场多头情绪有所升温，TLF（临时流动性便利）到期未续作等流动性方面的利空消息已被消化，且午后国开债一级招标结果良好，预计明日招标需求较好，中标利率将低于二级，预测均值为3.85%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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