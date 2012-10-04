(重温稿)〔台湾货币市场〕提存期伊始市场安静,短率纹风不动

《路透晚报》--2月16日日间新闻摘要（中港台）
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
* 新提存期首日,市场平静
* 外商银资金仍多
记者 高洁如
路透台北10月4日电---台湾银行间短率周四大致平稳.提存期伊始,市场平静无波,市场资金仍好调度,短率纹风不动.
市场调度人士指出,外商银行资金仍然相当宽裕,供给市场需要.而由于央行明日将标售一年期存单,因此冲销市场资金的动作并未很积极,以让游资偏多.
"今天外面的钱比较好借,要续都续得到,"一位外商银行交易员表示.
台湾央行周五将例行性标售一年期存单.根据路透访谈六家金融机构,各方认为本次标售的加权平均利率将续走低,区间在0.81-0.83%,较上次加权平均得标利率0.829%再走低.因外商银行的资金仍然偏多.[ID:nST0561161]
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.390%,同于上日;区间落在0.295-0.55%,上日在0.295-0.53%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.57%,上日在0.388-0.58%.
**票量不多**
短票方面,交易员指出,由于票量又回复到偏少局面,因此与银行间成交的金额并不高,少数大型银行坚持利率仍然能买到少量的短票利率在0.82%.
此外,票券商也表示,虽然明天是周五,一般是每周发票的高峰,但是由于目前是月初,企业多在上一季底时借款,但到月初就还款,因此明天的票量还是相当的少.估计利率应能持平在低位不变.
银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%;上日在0.80-0.82%.
台湾央行今日共发行548.5亿台币存单.若相较存单到期金额502亿,存单发行余额增46.5亿.[TW/MMTCN]周五到期金额为3,405.5亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周四超额准备为140亿台币;累计超额准备为140亿台币,加计前期1%的超额准备为1,258亿台币.
**公债RP利率持平**
公债10天期附买回(RP)利率持平.近两日证券商在公债次级市场买超,调度需求较大,惟月初资金宽松,投信、银行与寿险找券需求也增加,令RP利率持稳在既有水准.
一大型证券商交易员表示,资金宽松,可能与寿险在银行定存到期未续,以及投信有新基金成立等因素有关,感觉投信找券需求明显.
另一证券商交易员则称,月初资金明显回流,银行、寿险以及投信都在找券,利率较高的公司债RP,成交利率有些微下调1个基点,至于公债RP利率则持稳.
"照这样宽松下去,公债RP应该有机会往0.72%靠."他说.
根据柜台买卖中心统计,证券商连续两日买超10年券101/9,金额共29.5亿台币.
今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.
本周无紧缩因子,下周紧缩因子则有周一(8日)1,000亿台币364天期存单交割、周五(12日)300亿台币101/6R公债交割.(完)
--审校 杨淑祯
中国顶层设计的改革框架已基本搭建齐备，今年则是撸起袖子加油干的政策落实年，但如何在正确的道路上，选择正确的方法提高政策执行力，确保改革到位显然是关键。
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* 台湾1月外销订单金额预估年增6.65%(上月为年增6.3%) * 数据将于2月20日(周一)0800GMT公布 路透台北2月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾1月外销 订单金额料较上年同期增长6.65%，为连续第六个月正成长。 先前分析师指出，受惠于半导体需求成长，及原油、基本金属价格明 显扬升，且因比较基期偏低，因此今年上半年出口年表现料佳；9月又有 苹果新手机推出，下半年展望也相对乐观。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对1月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 12.60 法国巴黎银行 11.00 星展银行 3.40 富兰克林华美投 1.90 信 安智银行 8.00 元富投顾 0.30 永丰投顾