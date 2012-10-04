《美债周五展望》公债价格下滑,交易商翘首以待周五就业报告出炉

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约10月4日电---美国公债价格周四收低,交易商翘首以待周五就业报告出炉,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布9月货币政策会议记录显示美联储委员普遍认同需要进一步刺激措施.

在会议记录公布后,公债变动不大.会议记录显示委员认为需要第三轮量化宽松政策来提振低迷的经济复苏.[FED-CMN]

"我认为会议记录内容没有什么意外,"加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)美国公债交易部门主管Charles Comiskey表示.

指标10年期公债US10YT=RR收益率(殖利率)一度高见1.66%,但仍在近期交投区间1.60-1.66%之内,在过去八个交易日中一直保持在该区间内.

下一个可判断经济复苏强度的关键指标是周五将出炉的就业报告,预计将显示成长依旧迟滞.

创造就业是美联储的首要关注,联储政策针对的就是要拉低居高不下的失业率.

根据路透访查的分析师,市场预计9月非农就业岗位增加11.3万,但失业率预计从8月的8.1%增至8.2%.

交易商表示,有关就业数据可能强于预估的一些押注扶助在周四普遍拉低公债价格.

"一些投资人相信就业数据将好于市场预估."Navigate Advisors LLC董事总经理Tom di Galoma表示.

就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业9月计划裁员人数上升4.9%,8月曾触及20个月低点.[ID:nSB2032187]该报告公布后,市场预期值增加.

"Challenger调查发布后,有一定的获利了结卖压."di Galoma称.

西班牙成功标售公债也令避险美债的需求降低,而且公司债发售对冲也加剧了公债的颓势.

下周美国财政部将标售660亿美元三年期、10年期和30年期公债.

美国共和党总统候选人罗姆尼在周三晚的电视辩论上表现强劲,料增加了他在大选中获胜的机率,市场对其若赢得大选可能停止美联储开放式购买债券计划的臆测升温.

"如果罗姆尼当选总统,我认为债市将下滑."Nova Scotia的Comiskey表示.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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