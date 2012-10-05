《台湾报摘》--工商时报10月5日

* 头版头条:

--台北市都市发展局本月放宽都更条件,新增中山南北路、敦化南北路及仁爱路等三大景观道路40米宽路段,可作为申请都更条件.不少握有三大路段大楼的企业身价将暴涨,因为只要符合都更条件,容积率可望大幅增加,不动产增值利益立即浮现.

* 其他:

--立院财委员会昨日赴证交所做年度考察,朝野立委对于近来台股量能低迷深感忧心,并质问证交所的改善对策.证交所董事长薛琦提出三大招,希望能师法香港、美国经验,开放权证当冲;降低权证避险专户交易税;以及放宽跨境上市交易基金(ETF),以挹注台股新动能.

--面对动态随机存取记忆体(DRAM)挥之不去的惨澹市况,台塑集团首度对DRAM事业开启再造计画.南亚科技(2408.TW)董事长吴嘉昭昨日表示,为突破产业困境,南科将进行一波600人精简方案;其中400人安排转职集团相关部门,其余200人将依法进行劝退或资遣,相关人力调整作业预计年底完成.

--金管会昨日宣布,开放台湾的银行投资大陆地区有价证券,由于银行仍必须先取得大陆的合格境外机构投资者(QFII)资格及额度,银行局副局长张国铭表示,目前仅兆丰银行一家表示符合申请大陆QFII资格.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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