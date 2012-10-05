《台湾报摘》--工商时报10月5日

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
* 头版头条:
--台北市都市发展局本月放宽都更条件,新增中山南北路、敦化南北路及仁爱路等三大景观道路40米宽路段,可作为申请都更条件.不少握有三大路段大楼的企业身价将暴涨,因为只要符合都更条件,容积率可望大幅增加,不动产增值利益立即浮现.
* 其他:
--立院财委员会昨日赴证交所做年度考察,朝野立委对于近来台股量能低迷深感忧心,并质问证交所的改善对策.证交所董事长薛琦提出三大招,希望能师法香港、美国经验,开放权证当冲;降低权证避险专户交易税;以及放宽跨境上市交易基金(ETF),以挹注台股新动能.
--面对动态随机存取记忆体(DRAM)挥之不去的惨澹市况,台塑集团首度对DRAM事业开启再造计画.南亚科技(2408.TW)董事长吴嘉昭昨日表示,为突破产业困境,南科将进行一波600人精简方案;其中400人安排转职集团相关部门,其余200人将依法进行劝退或资遣,相关人力调整作业预计年底完成.
--金管会昨日宣布,开放台湾的银行投资大陆地区有价证券,由于银行仍必须先取得大陆的合格境外机构投资者(QFII)资格及额度,银行局副局长张国铭表示,目前仅兆丰银行一家表示符合申请大陆QFII资格.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30