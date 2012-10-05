《台湾报摘》--经济日报10月5日

* 头版头条:

--第四季是股市新上市柜公司挂牌传统旺季,加上证所税明年正式开征,不少企业纷纷赶在今年底前挂牌上市柜,引爆一波挂牌潮,估计至少有17家公司将在第四季挂牌上市柜.柜买中心顺应市场需求,决定11月加码召开董事会,加快审查脚步.

* 其他:

--经济部次长卓士昭昨日表示,两岸经济合作协议(ECFA)后续的服务贸易协商可望在今年底顺利完成.据了解,文创、物流、医疗美容、金融服务业可望列入优先开放项目.海基会副董事长高孔廉也透露,协商进程都还算顺利,加上两岸双方都有高度意愿,今年底可望举办两岸恢复制度性协商后第九次会谈.

--市调机构顾能(Gartner)研究总监王端昨日指出,台积电(2330.TW)有机会在2014年之前,从三星(005930.KS)手上分食苹果(AAPL.O)行动处理器1年21亿美元的代工生意;一旦台积电全数拿下,营收将大增逾一成,更奠定其在晶圆代工龙头地位.

--金管会指示证交所、柜买中心扩大搜寻海外优质企业来台挂牌.金管会主委陈裕璋昨日指出,研拟开放注册在大陆的台商直接回台上市,即使不是台商,台湾有渊源的企业,也可以考虑.

--继茂德、力晶5346.TWO之后,动态随机存取记忆体(DRAM)厂瑞晶4932.TWO也传出资金短绌,恐无力偿还11月到期的26亿台币银行贷款.瑞晶总经理陈正坤透露,瑞晶"快没气了",希望政府出面协调,救救台湾DRAM业.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]