《台湾报摘》--经济日报10月5日

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
* 头版头条:
--第四季是股市新上市柜公司挂牌传统旺季,加上证所税明年正式开征,不少企业纷纷赶在今年底前挂牌上市柜,引爆一波挂牌潮,估计至少有17家公司将在第四季挂牌上市柜.柜买中心顺应市场需求,决定11月加码召开董事会,加快审查脚步.
* 其他:
--经济部次长卓士昭昨日表示,两岸经济合作协议(ECFA)后续的服务贸易协商可望在今年底顺利完成.据了解,文创、物流、医疗美容、金融服务业可望列入优先开放项目.海基会副董事长高孔廉也透露,协商进程都还算顺利,加上两岸双方都有高度意愿,今年底可望举办两岸恢复制度性协商后第九次会谈.
--市调机构顾能(Gartner)研究总监王端昨日指出,台积电(2330.TW)有机会在2014年之前,从三星(005930.KS)手上分食苹果(AAPL.O)行动处理器1年21亿美元的代工生意;一旦台积电全数拿下,营收将大增逾一成,更奠定其在晶圆代工龙头地位.
--金管会指示证交所、柜买中心扩大搜寻海外优质企业来台挂牌.金管会主委陈裕璋昨日指出,研拟开放注册在大陆的台商直接回台上市,即使不是台商,台湾有渊源的企业,也可以考虑.
--继茂德、力晶5346.TWO之后,动态随机存取记忆体(DRAM)厂瑞晶4932.TWO也传出资金短绌,恐无力偿还11月到期的26亿台币银行贷款.瑞晶总经理陈正坤透露,瑞晶"快没气了",希望政府出面协调,救救台湾DRAM业.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
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路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30