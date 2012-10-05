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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 08:14 BJT

〔日本股市〕盘初上涨,静候日本央行会议结果及美国就业数据

路透东京10月5日电---日本股市周五盘初上涨,尾随美股升势,静候日本央行政策会议结果及重要美国就业数据.

日经指数.N225上涨0.4%至8,856.10.东证股价指数.TOPX则升0.2%至737.07.(完)

--编译 戴素萍;审校 郑茵

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