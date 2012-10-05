《台湾重要政经日程》--10月5日-2013年10月10日

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
==================今日重要政经消息====================== 10/5(五) --8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI),上月为年增3.42%. --12:20 央行标售364天期存单,金额1,000亿台币,8日交割. --16:10 央行公布9月底外汇存底,上月为3,942.26亿美元. ==================近期重要政经消息====================== 10/8(一) *--10:30 戴德梁行第三季不动产市场概况展望. --12:20 央行标售五年增额券101/6R,金额300亿台币,12日交割. *--14:00 宏达电(2498.TW)公布第三季营收. --16:00 财政部公布9月进出口金额,上月出口同比衰退4.2%,进口同比减7.6%. 10/9(二) *--台电101-5期无担债标售,金额70亿台币. *--13:30 台积电(2330.TW)公布9月营收. *--14:00 联电(2303.TW)公布9月营收. *--14:00 仲量联行2012年第三季记者会. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. 10/19(五) --16:00 经济部公布9月外销订单年变动率,上月为年减1.50%. 10/22(一) --08:30 主计总处公布9月经季调失业率,上月为4.29%. 10/23(二) --16:00 经济部公布9月工业生产指数,上月为年增1.89%. 10/25(四) --13:30 宏基(2353.TW)公布第三季业绩. --13:30 台积电(2330.TW)公布第三季业绩. --16:10 央行公布9月M2货币总计数年变率,上月为升3.69%. 10/29(一) --12:20 央行标售20年增额券101/7R,金额300亿台币,11月1日交割. --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,30日交割. 11/20(二) --12:20 央行标售30年增额券101/8R,金额300亿台币,23日交割. --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. 11/26(一) --12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割. 11/30(五) --12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割. 12/13(四) --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割. --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年 1/1 (二) --金融市场休市一日. 2/11-2/15 --农历春节假期. 2/23 (六) --补行上班一日,金融市场开市. 2/28 (四) --228纪念日休假,金融市场休市. 4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日. 6/12(三) --端午节休市一日. 9/14(六) --弹性放假补行上班一日. 9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市. 10/10(四) --国庆日休市一日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 董永年;审校 杨淑祯
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30