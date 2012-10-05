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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 08:45 BJT

〔台湾数据〕9月CPI年增率2.96%,高于市场预期

路透台北10月5日电---台湾主计总处周五公布,9月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.96%,高于路透调查的成长2.8%.主要因受天候影响,且去年比较基期偏低,致蔬果价格涨幅显着.

9月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌2.19%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

9月 8月

CPI(较上年同期) +2.96 +3.42

路透调查(较上年同期) +2.8 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.23 +0.4

核心CPI(较上年同期) +0.93 +0.95

WPI(较上年同期) -2.19 -0.94

注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)

参看相关图表,请点选(link.reuters.com/sas86s)

参看台湾CPI相关新闻,请点选[TW/CPICN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]

--采访 高洁如;撰写 董永年;审校 杨淑祯

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