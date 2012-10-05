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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 09:17 BJT

〔金砖国家〕10月4日股汇市收盘纵览

路透10月5日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月4日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF升0.30%,报1,005.52点.

中国股汇市:因十一长假休市.[.SSCN][CNY/CN]

香港股市:香港股市周四小幅收高,以权重股汇丰控股(0005.HK)领衔的金融类股上攻,帮助抵消油价下挫所导致的石油生产商类股的疲弱表现.恒生指数.HSI收高0.1%,报20,907.95点.恒生国企指数.HSCE上扬0.2%. [.HKCN]

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印度股市:升至15个月高位,NSE指数触及17个月高位,此前政府对保险和退休金领域的改革案激励ICICI银行等金融股.指标BSE指数.BSESN上涨0.1%至19,058.15点,为2011年7月7日以来最高收位.NSE指数.NSEI涨0.98%至5,787.60点,为2011年4月27日以来最高收盘位.[.BO][ID:nL3E8L442D]

印度汇市:印度卢比/美元升至五个半月高位,因政府看来将推动更多财政和经济改革.卢比/美元INR=D2收报51.74/75,为连续第五个交易日上涨.[INR/][ID:nL3E8L44RU]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS报1,483.030点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.39%至795.54点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.64%至31.0000;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.23%,报40.3140.

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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP下跌0.29%,报近一个月低位58,458点.大盘自9月中旬以来下跌近6%,交易商虽感到不安,但多数预期其他刺激举措将协助缓解经济放缓.[ID:nL1E8L4NA9]

巴西汇市:拉美货币走强,因美国就业市场数据帮助缓和了对该国经济放缓的担忧,不过路透调查显示进一步涨势可能受限.巴西雷亚尔/美元BRBYBRL=上涨0.24%,报2.0175,小幅向央行守卫的2水准靠拢.分析师预期雷亚尔至少在六个月内将持稳在2附近.[ID:nL1E8L4HXK]

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南非股市:三个交易日来首次上涨,矿业股走升,因商品价格走扬及兰特贬值协助抵销矿业罢工事件的影响.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI升0.43%至32,005.30,综合指数.JALSH升0.41%,报36,268.96点[.J][ID:nL6E8L4MJQ]

南非汇市:兰特/美元续跌,触及11周低位,因矿业罢工事件持续打压对南非资产的信心.1528GMT时,兰特/美元ZAR=D3报8.5025,较纽约收盘价下跌0.97%,盘中曾触及11周低位8.5490.[ZAR/][ID:nL6E8L4K3K](完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

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