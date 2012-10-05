〔金砖国家〕10月4日股汇市收盘纵览

中国金融：银监会正制定打击逃废债通知，多部委将联手建立打逃机制--报载

路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布