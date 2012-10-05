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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 09:14 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初升至近一年高位;韩债下跌

路透首尔10月5日电---韩国韩元兑美元KRW=周五盘初升至近一年最高水准,此前三星电子(005930.KS)公布强劲财测提振股市. 0025GMT时,韩元兑美元报1,110.6,一度触及1,109.6,为2011年10月31日以来最高.周四收盘报1,113.8.

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