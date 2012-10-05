〔离岸人民币〕国际企业涌入点心债市场筹资,但有资金汇回阻碍--RBS

香港证券：安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，同类型产品最低
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
路透香港10月4日电--苏格兰皇家银行(RBS)周四表示,离岸人民币债券市场的强劲成长,吸引更多全球各地发债主体进入这块市场筹资,不过中国政府严格管制资金汇回中国仍是一大隐忧.
中国已扩大开放资本帐户并推动人民币国际化,但仍透过实施限额,严格监督资本帐的跨境资金流动.
"每当我和海外企业客户提及时,他们对这个市场并不乏兴趣,缺的只是配额,"苏格兰皇家银行亚洲债券资本市场主管Augusto King说.
"多数跨国企业这一年来已经用光了国家外汇管理局规定的配额,"他说.
国内及外资企业在境外市场发行人民币债券并无规定.但企业若想将资金汇回中国必须取得批准,因其在境外市场筹得的人民币资金被视为是外国债务.
他表示,从投资者所属地区以及类型而言,点心债市场的投资人基础已经更加多元.
以地区而论,除了香港之外,更多新加坡及欧洲投资者开始参与这个市场.
至于投资者类型,King表示,随着更多长期人民币债券推出,保险公司的兴趣日高,特别是台湾保险业.对冲基金今年则较不积极.
根据汤森路透统计,今年以来点心债发行规模总计达1,086亿元人民币(173亿美元),其中外资企业在过去数月中占了很大一部分.(完)
--编译 李婷仪;审校 蔡美珍
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30