〔离岸人民币〕国际企业涌入点心债市场筹资,但有资金汇回阻碍--RBS

路透香港10月4日电--苏格兰皇家银行(RBS)周四表示,离岸人民币债券市场的强劲成长,吸引更多全球各地发债主体进入这块市场筹资,不过中国政府严格管制资金汇回中国仍是一大隐忧.

中国已扩大开放资本帐户并推动人民币国际化,但仍透过实施限额,严格监督资本帐的跨境资金流动.

"每当我和海外企业客户提及时,他们对这个市场并不乏兴趣,缺的只是配额,"苏格兰皇家银行亚洲债券资本市场主管Augusto King说.

"多数跨国企业这一年来已经用光了国家外汇管理局规定的配额,"他说.

国内及外资企业在境外市场发行人民币债券并无规定.但企业若想将资金汇回中国必须取得批准,因其在境外市场筹得的人民币资金被视为是外国债务.

他表示,从投资者所属地区以及类型而言,点心债市场的投资人基础已经更加多元.

以地区而论,除了香港之外,更多新加坡及欧洲投资者开始参与这个市场.

至于投资者类型,King表示,随着更多长期人民币债券推出,保险公司的兴趣日高,特别是台湾保险业.对冲基金今年则较不积极.

根据汤森路透统计,今年以来点心债发行规模总计达1,086亿元人民币(173亿美元),其中外资企业在过去数月中占了很大一部分.(完)