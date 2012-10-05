〔欧洲经济〕国际金融协会总裁呼吁降低希腊债务的利率

路透华盛顿10月4日电---国际金融协会(IIF)总裁达拉拉(Charles Dallara)周四敦促希腊的国际债权人调降其向负债欧洲国家所要求的利率,以协助其脱离衰退.

达拉拉表示,如果缺乏经济成长,希腊将无法控制其飙升的预算赤字,需要国际债权人更多的宽容.

今年稍早,达拉拉在雅典待了数月,代表希腊债券的民间持券者协商最大规模的主权债重整.根据最终协议,同意互换的持券者接受债券价值减计50%.

"民间持券者已放弃规模庞大的(对希腊)求偿权利,"他在IIF的华盛顿总部对记者表示,"欧元区没有理由需要对希腊继续维持目前的利率."

达拉拉表示,大规模债务重整效果有限,也是不必要的.

"我们会鼓励部分欧元区债权人有更高的自愿性,我甚至会建议国际货币基金组织(IMF)...降低目前尚未偿还的贷款的利率,"他表示.

他建议官方贷款利率目标为0.8%,低于最初要求的4%.

达拉拉并表示,欧盟/IMF应该给予希腊更多时间来还债,并注重私有化和劳动市场改变等较长期的结构性改革,而不只是强调削减短期预算.希腊一直要求给予其更多时间来还债.

IIF并建议欧洲央行应该要考虑买进爱尔兰和葡萄牙的债券,来协助其更快重返市场.(完)