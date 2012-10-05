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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 10:19 BJT

〔金属期市〕期铜随欧元走坚而小升,关注美国就业报告

路透新加坡10月5日电---期铜周五小升,和欧元走坚同步,此前欧洲央行表示准备好买进欧元区受困国家的债券,不过由于中国有长达一周的假期,市场交投偏低.

如今市场焦点转向美国今日稍后公布的就业报告,可能会显示美国经济复苏生根发芽的迹象.

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