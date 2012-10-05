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亚洲 | 2012年 10月 5日 星期五 10:29 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元上涨,关注日本央行会议结果

路透惠灵顿/悉尼10月5日电---澳元和新西兰元周五上涨,因避险心态缓解,此前欧洲央行表示准备好买进欧元区受困国家的债券.市场并等候日本央行政策会议结果.

澳元兑美元AUD=D4从1.0240升至1.0264,进一步远离周四触及的一个月低位1.0182.

澳元仍站上1.0200,令空方受挫,迫使其回补空仓.

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