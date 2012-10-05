〔台湾汇市〕台币微幅收高回吐早盘多数升幅,因央行干预引发美元回补

* 早盘一度触及三周高位

* 央行积极防守29.200

* 美国非农数据今晚公布

* 下周主交投区间估29.2-29.400

路透台北10月5日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘回吐早盘强劲升幅,仅仅走高2分.台币午前在欧元/韩元相继走高的激励下触及三周高位,但午后因央行干预引发美元回补,台币变盘回到此前区间,下周料29.2附近仍将是近期的阻力点.

今日一早台币劲扬的态势好景不常,两位交易员指出,盘中传出央行打电话口头干预的状况,要求部分银行不要再放空美元,令市场有所忌惮,回补美元的买盘令台币重回三周来的主交投区间,29.200成为央行积极防守的价位,市场认为除非消息面带动外资强力汇入,否则短期台币仍将在29.2-29.4的既有区间微幅波动.

"中午以后就变盘了,市场看到央行的态度反应很谨慎."一本地大型银行交易员说.

他们指出,央行的电话干预虽非全面性,但已达到缓和台币升值的效果,不但本地银行回补美元,进口商也跟进入场买汇,在此气氛下,台币下周走势得看央行态度而定,预定今晚公布的美国非农就业数据参考性将大为降低.

台币早盘触及三周高位报29.210,前高为今年9月17日报29.198.今日成交量也因交投热络而放大,合计两家经纪公司成交量达12.77亿美元.

另一外银交易员指出,今晚的数据仍具参考价值,毕竟国际情势将左右亚股及亚币,台币即使在央行的干预之下,也难以自外于区域趋势.

台股.TWII今日收盘同样回吐盘中升幅,仅微幅走高0.11%报7,690.65点,外资及陆资也结束连续六日买超,转为卖超台股3.5亿台币.

海外无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场今日表现较为积极,从上日中立看法转为看升台币,美元/台币一周及一个月期换汇点转为折价4-5分.

新兴亚洲货币周五走高,多数可望录得周线涨幅,此前欧洲央行表示已作好准备买进遭遇困难的欧元区国家公债.[EMRG/SGCN]

今日稍晚美国将公布9月非农就业资料,这也是美联储推出QE3(第三轮货币宽松)之后的第一个非农就业报告.

下周重要事件包括周一欧洲央行和美联储蓄(FED)举行会议、周二欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会发表谈话、周三FED发表褐皮书、周四G7财长会议及韩国央行利率决策.

台湾下周一财政部将公布9月进出口数据.根据路透调查显示,出口金额继连续六个月出现衰退后,9月料将首次出现成长.[ID:nST0561177]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.368 29.388 29.210-29.390 29.390 8.41 5.19

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.278 29.293 29.210-29.290 29.250 4.36 2.91

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.005/0.005

美元/台币六个月期 -0.200/-0.180 -0.150/-0.120

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