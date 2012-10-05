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货币新闻 | 2012年 10月 5日 星期五 15:02 BJT

〔全球经济〕IMF将调降今明两年全球经济成长率预估--德国报纸

路透柏林10月5日电---一家德国报纸周五报导,国际货币基金组织(IMF)将把今明两年全球经济成长预估调降至3.3%及3.6%,原先预估分别为3.4%及3.9%.

德国商报指出,IMF预估欧元区经济今年萎缩0.4%,但2013年成长0.2%;IMF预定下周公布最新预估.

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