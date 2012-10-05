〔台湾债市〕101/9殖利率微幅收高,等待非农数据与标债结果

路透台北10月5日电---台湾10年券101/9殖利率周五微幅收高,盘初先反映美债价格下跌与9月CPI高于预期的利空,但逢高也见买盘接手,惟有美国公布非农就业数据与下周一标债等的不确定因素,因此盘面仅见短线抛补操作,成交值较上日萎缩.

交易商认为,由于银行资金相当丰沛,近日无论是高雄市政府债以及今日的364天期存单标售,都可以感受到买盘的心态相当积极.在此情形下,短期台债殖利率料在历史低档区附近整理,若有够分量的题材引导,101/9殖利率也不排除有挑战1.125%盘中低点的机会.下周该券殖利率区间先看在1.130-1.160%.

"银行有补券需求,多头也藉此让殖利率守稳在低档."一证券商交易员说.

另一外商银行交易员称,今日364天期存单得标利率又低于预期,显见银行资金满手.目前市场上存续期在三年左右的券相当抢手,也是来自于银行的养券买盘.

台湾主计总处公布,9月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.96%,高于路透调查的成长2.8%.主要因受天候影响,且去年比较基期偏低,致蔬果价格涨幅显着.[ID:nST0561373]

台湾央行今日中午标售1,000亿台币的364天期存单,加权平均得标利率在0.805%,略低于市场预期的0.81-0.83%区间,较上期的0.829%跌2.4基点,较央行30天期存单0.87%亦跌了6.5基点.[ID:nST0561165]

美国公债价格周四收低,交易商翘首以待周五就业报告出炉,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布9月货币政策会议记录显示美联储委员普遍认同需要进一步刺激措施.指标10年期公债US10YT=RR收益率(殖利率)一度高见1.66%,但仍在近期交投区间1.60-1.66%之内,在过去八个交易日中一直保持在该区间内.[US/NCN]

10年期公债殖利率TW10YT=OTC的盘中及收盘历史低点,是在7月26日的1.125%及1.1275%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +0.10 1.1450 1.1385-1.1488 123.00

展望下周,交易商表示,要先观察今日美国非农就业数据的表现,此或将牵动美债走势并对下周一的标债造成影响.此外,下周四韩国央行是否如外界预期降息,也将左右台债的表现.

"今晚的非农数据是风险,昨日初请失业金人数还不错,就把美债殖利率打上来了."一外商银行交易员说.

另一证券商交易员则表示,虽然韩国纵然降息,台湾央行也没本钱跟进,但既然多头把韩国是否调降利率当作题材,"我们就要尊重."

韩国央行周二表示,目前正引导货币政策以促进经济增长,政策重点已经脱离上个月央行声明中所强调的维持物价稳定.[ID:nSB2028735]

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1450

5 101/6 A01106=TWO 0.8750

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)