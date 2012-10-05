〔台湾货币市场〕短率大致持平,下周一央行存单交割或将扰动市况

* 资金稳中略松,短率持平

* 外商得标多,高标在0.819%

* 留意下周一的存单交割紧缩因素

记者 高洁如

路透台北10月5日电---台湾银行间短率周五大致持平.提存期初且央行刻意营造宽松的市场资金情势,令资金相当宽裕,短率回到先前相对低的水位.

央行周五标售1,000亿台币的存单,加权平均得标利率在0.805%,市场交易员表示,高标落在0.819%.他们表示,这个利率比先前预估的还要低一点点,可见外商银行资金配置的压力还是不小,以致于虽然央行持平利率不变,但标售结果一次比一次低.

展望下周,交易员表示,由于下周一(8日)将交割一年期存单,但周二的一年期存单才到期.因此,预计周一的隔夜拆款压力预料将会升高,但随后在无紧缩因子之下,短率会回复到先前低平的水位.

"但应该不会也太难借,多问几家就ok了,"一家外商银行交易员表示.

台湾央行9月底的理监事会议中已连续五季维持利率不变,重贴现率续在1.875%.

本地时间14:50银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.389%,上日收在0.390%;区间落在0.388-0.39%,上日在0.295-0.55%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.57%,上日亦同.

**票量不多**

短票方面,交易员指出,月初的票量较少,今日与银行成交并不多.然而,下周的票量仍然偏少,因此预估利率应仍能维持在偏低的水位.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%;同上日.

台湾央行周五到期金额为3,405.5亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

下周央行存单总共到期1兆1,580.5亿台币,分别是周一2,801亿、周二1,144.5亿、周三2,895亿、周四1,026亿以及周五3,714亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周四超额准备为152亿台币;累计超额准备为152亿台币,加计前期1%的超额准备为1,252亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则持稳.月初资金明显回流,银行与投信等找券需求热度不坠,公司债RP利率因而微幅下调1个基点,公债RP则持稳不变.

一大型证券商交易员表示,今日资金颇为宽松,投信在遍寻公司债之际,也愿意将部分转移至公债RP.若下周没有特殊事件影响,可能公债RP也有机会微幅下调.

"月初大家卯起来丢钱."她说.

另一证券商交易员则称,银行资金虽然相当宽裕,不过民间企业与法人愿意接受更低的利率,所以分给金融机构的筹码也不多.

今日证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73%附近,与上日相同.

证券商表示,下周紧缩因子有周一1,000亿台币364天期存单交割、周二有44亿台币台积电(2330.TW)公司债交割、周四鸿海(2317.TW)33亿台币公司债交割以及周五300亿台币101/6R公债交割.(完)