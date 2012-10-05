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债券 | 2012年 10月 5日 星期五 18:22 BJT

〔伦敦美债〕公债价格持稳,等待美国非农就业报告

路透伦敦10月5日电---美国公债周五在欧洲市场持稳,稍晚将公布备受关注的美国就业报告,交易商表示,市场已经反映了就业数据料将小幅改善.

美国9月非农就业数据料将显示新增11.3万个岗位,高于8月时的增加9.6万个.路透调查显示,失业率料由上月的8.1%升至8.2%.

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