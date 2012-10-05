〔伦敦美债〕公债价格持稳,等待美国非农就业报告

标题新闻：澳洲政府第四季经通胀调整消费支出持平，政府及公共企业投资支出增长7.7%
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路透伦敦10月5日电---美国公债周五在欧洲市场持稳,稍晚将公布备受关注的美国就业报告,交易商表示,市场已经反映了就业数据料将小幅改善.
美国9月非农就业数据料将显示新增11.3万个岗位,高于8月时的增加9.6万个.路透调查显示,失业率料由上月的8.1%升至8.2%.
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路透上海2月28日 - 中国农业发展银行周二公告，将于周三(3月1日)招标增发三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过160亿元人民币，期限含一年、五年和10年。 上述三期债为农发行2017年第1期 、第3期 和第5期<CN 170405=CFXS>增发债，票面利率分别为3.20%、3.70%、和3.85%，其中五年和10年各可追加 不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第1/3/5期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：40亿；5年：50亿 其中5/10年各可追加不超过15亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 3月1日下午14:00-15:00 招标方式 单一价格中
路透上海2月28日 - 中国股市沪综指周一收跌0.76%。沪深证交所融资融券余额当日增 加27.6亿元人民币；两市两融余额为9,082.1亿元，创一个半月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/27 5,306.9 3,775.2 9,082.1 27.6 3,228.66 2/24 5,290.3 3,764.2 9,054.5 -2.7 3,253.43 2/23 5,293.6 3,763.6 9,057