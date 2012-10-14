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亚洲 | 2012年 10月 15日 星期一 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--10月15日****

路透10月15日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0030 澳洲房屋融资 8月 -- -1.0%

投资房屋融资 -- -2.7%

0300 韩国出口 9月修正值 -- -1.8%

进口 -- -6.1%

贸易收支(亿美元) -- 顺差31.5

0430 日本工业生产 8月修正值 -- -1.3%

产能利用率指数(较上月) 8月 -- +0.5%

0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 9月 +0.4% +0.5%

(较上年同期) +0.3% -0.1%

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 10月 负5 负10.41

1230 美国零售销售(较前月) 9月 +0.6% +0.9%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.8%

1400 美国企业库存(较前月) 8月 +0.4% +0.8%

2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第三季 +0.6% +0.3%

(较上年同期) +1.1% +1.0%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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10月11日(四)

2350 日本国内企业物价指数(较前月) 9月 +0.3% +0.3%

(较上年同期) -1.4% -1.4%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超2,628 --

外资投资日本股市(亿日圆) 买超1,186 --

10月12日(五)

0645 法国经常帐收支(亿欧元) 8月 赤字40 --

0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平

(较上年同期) +3.2% +3.2%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +2.1% +2.1%

(较上年同期) +3.4% +3.4%

0900 欧元区工业生产(较前月) 8月 +0.6% -0.4%

(较上年同期) -2.9% -4.2%

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 +1.1% +0.7%

(较上年同期) +2.1% +1.8%

核心PPI(较前月) 持平 +0.2%

(较上年同期) +2.3% +2.5%

1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月初值 81.3 78.0

现况指数 88.6 86.0

预期指数 79.5 74.0

1430 美国ECRI一周领先指标 10月5日当周 127.7 --

1800 美国联邦预算(亿美元) 9月 盈余750 盈余420

10月14日(日)

2100 韩国出口物价(较上年同期) 9月 -1.9% --

进口物价(较上年同期) -2.4% -- (完)

--整理 张若琪/王洋;审校 戴素萍

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